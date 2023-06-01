猛暑が日常になる時代、その暑さから命を守る“着る暑熱対策”をワークマンが15日発表しました。これまで、火の中や水の中、さらには、風の中や雪の中のランウェイを歩いてきたワークマンのモデルたち。15日、5年ぶりに開催された、その名も「過酷ファッションショー」。今回の会場は45度の災害級の酷暑を再現。モデルたちが着ているのはワークマンが発表した春夏の新商品、暑熱軽減ウエアです。独自素材の「XShelter」を活用した