3月23日から行方が分からなくなっていた京都府南丹市在住の11歳の男児・安達結希さん。4月13日に市内の山林で子どもと見られる遺体が見つかり、翌日に結希さん本人と確認された。【写真】結希くんが「可愛がっていた」犬のハチ、父親が配布した“捜索チラシ”義理の父親に逮捕状請求3月29日に結希さんが所有していたとされる黄色いランリュック、12日には黒い靴が見つかり、13日に遺体が発見されたが、複数の不可解な点が指摘