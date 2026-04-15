【ワシントン＝坂本幸信】米議会上院の銀行委員会は１４日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に指名されたケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事の公聴会を２１日に開くと公表した。米政権のパウエル議長への刑事捜査を理由として、野党・民主党の議員らはウォーシュ氏の承認に反対する姿勢で、手続きが順調に進むかは見通せない。上院銀行委のティム・スコット委員長（共和党）は１４日、米ＦＯＸビジネスの番組でウォーシ