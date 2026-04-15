【ワシントン＝坂本幸信】米議会上院の銀行委員会は１４日、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に指名されたケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事の公聴会を２１日に開くと公表した。

米政権のパウエル議長への刑事捜査を理由として、野党・民主党の議員らはウォーシュ氏の承認に反対する姿勢で、手続きが順調に進むかは見通せない。

上院銀行委のティム・スコット委員長（共和党）は１４日、米ＦＯＸビジネスの番組でウォーシュ氏について「数週間以内に（議長として）承認されるだろう」と述べた。ウォーシュ氏は、承認手続きに必要な自身の財務情報などの提出を済ませた。１４日に開示された資料によると、資産総額は１億ドル（約１６０億円）を上回るとみられる。

ウォーシュ氏は１月末にトランプ大統領の指名を受けてから約２か月半、表立った発信をしていない。公聴会では金融政策のスタンスを問われることになり、発言に注目が集まる。

トランプ氏は、パウエル氏に執拗（しつよう）に利下げを求めてきた。次期議長の選考過程でも、利下げを推進することを指名の条件に掲げていた。

だが、足元ではイラン情勢の緊迫化に伴う原油高を背景に、インフレ（物価上昇）への懸念が強まる。一方、雇用情勢は不安定で、政策金利は動かしづらい局面になっている。

民主党側からは、ＦＲＢの独立性に関する見解も求められそうだ。銀行委のエリザベス・ウォーレン議員（民主党）は１４日の声明で、「大統領の操り人形のような人物を承認することはできない」と強調した。

共和党の一部議員も、ＦＲＢ本部の改修工事を巡るパウエル氏に対する捜査が終結しない限り、ウォーシュ氏の人事案に反対する考えを示してきた。米政権は３月、連邦地裁に刑事捜査の召喚状を無効と判断されたが、依然として捜査の打ち切りを表明していない。

パウエル氏の任期は５月１５日まで。ウォーシュ氏が就任するには、公聴会を経て上院本会議での採決を通過する必要もあり、不透明な情勢が続いている。