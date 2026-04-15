元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が１５日、テレビ朝日系「報道ステーション」に出演。番組では、京都府南丹市の山林で遺体が発見された安達結希さん（１１）の件をめぐって、京都府警が安達さんの父親に逮捕状を請求する方針を固めたことが報じられた。佐々木氏はこれまでの捜査から「警察はいろんな証拠を積み上げた。その中で、父親の供述が調査をしていくとかなり矛盾点が多くなったのではないか」と考察。京都府警は