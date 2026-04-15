元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が１５日、テレビ朝日系「報道ステーション」に出演。番組では、京都府南丹市の山林で遺体が発見された安達結希さん（１１）の件をめぐって、京都府警が安達さんの父親に逮捕状を請求する方針を固めたことが報じられた。

佐々木氏はこれまでの捜査から「警察はいろんな証拠を積み上げた。その中で、父親の供述が調査をしていくとかなり矛盾点が多くなったのではないか」と考察。京都府警は同日、大規模な家宅捜索を行っており、その結果「供述を得て、現場の状況と結希くんが死体を遺棄された状況が一致したということで逮捕状請求という形になったと思います」と見解を述べた。

また、捜査が大きく動いたのは、安達さんが履いていた靴やランリュックが見つかった時点だとし「この事件の特徴は、結希くんが１人で歩いている痕跡が何一つ見つからなかったところ。目撃情報がない、防犯カメラがないという中でランリュックが見つかった。捜査の蓄積というのも大きく要因になっている」と語った。

報道によると、現在、逮捕状を請求されているのは安達さんの父親のみだという。佐々木氏は「単独犯の可能性があったと思いますし、もしかすると元々疑いが強かったのは父親だけの可能性もある」と推察した上で、今後の捜査の流れについて「どのような犯罪の構成要件だったのか。現時点では死因が不詳ですけども、死体遺棄の事件を固めていくうちに亡くなった要因は何なのかということも両面から捜査していくことになると思います」と見通した。