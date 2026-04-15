ポルシェ・テニス・グランプリ 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ シュトゥットガルト コート：クレー（赤土/室内） 結果：[ウ ファンシエン / 穂積 絵莉] 1 - 2 [エレン ペレス / デミ スゥース] 試合の詳細データはこちら≫ ポルシェ・テニス・グランプリ第3日がドイツ シュトゥットガルトで行われ、女子ダブルス1回戦で、ウ ファンシエン / 穂積 絵莉と第2シー