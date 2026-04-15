女優の北乃きい（35）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。ゴミ捨てで3回に1回ほど、一緒に持っていたバッグを捨ててしまうことを明かした。この日は「手間抜き家事を極めた女」がスタジオに大集合。ゴミ捨ての話になると、北乃は「家出る時にゴミ捨て場に捨てる時に自分のバッグとかも全部捨てちゃうんですよ。3回に1回くらいあって」と衝撃告白。スタジオからは驚きの声が上がった。「