ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマンのジョン・スーフー氏が4月9日、Instagramを更新。大谷翔平（31）の写真を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「The SooHoo Scrapbook“4/8/26-LAD 3,TOR 4”」と投稿されたのは、大谷がネクストバッターズサークルで準備をしてい