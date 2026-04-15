アマゾンジャパンは15日、ストリーミングメディアプレイヤー「Fire TV Stick HD」の新モデルを発表した。価格は6980円。 Amazon.co.jpではすでに予約受付が開始されており、4月30日から出荷される。また、5月以降、エディオンやケーズデンキ、Joshin、ビックカメラなどの家電量販店でも発売される。 前モデルより30％高速化も「お値段据え置き」 本体の起動やアプリを開く速度などが、先代モデ