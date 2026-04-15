アマゾンジャパンは15日、ストリーミングメディアプレイヤー「Fire TV Stick HD」の新モデルを発表した。価格は6980円。

Amazon.co.jpではすでに予約受付が開始されており、4月30日から出荷される。また、5月以降、エディオンやケーズデンキ、Joshin、ビックカメラなどの家電量販店でも発売される。

前モデルより30％高速化も「お値段据え置き」

本体の起動やアプリを開く速度などが、先代モデルと比較して約30％改善している。また、本モデルから新たにAmazon独自開発のOS「Vega OS」を搭載。新たなユーザーインターフェイス（UI）が導入され、これまでよりもスムーズに動作する。

これらの性能面は向上させながらも、価格は前モデルと同じ6980円で提供される。Fire TV Stickシリーズのエントリーモデルとしての買いやすさはそのままに、性能を向上させたかたちだ。このほか、AV1コーデックに対応した。

電源供給はUSB Type-C端子に、テレビからの直接給電に正式対応

本体サイズは、前モデル比で横幅が約30％縮小した。テレビに接続するHDMI端子により近い太さとなり、隣のHDMI端子に干渉しにくいサイズに収めた。

給電端子は、これまでのmicroUSBからUSB Type-Cに変更した。あわせて、付属するUSBケーブルは、端末側のコネクターをL字型に変更し、テレビのUSB-A端子からの電源供給をサポートした。

テレビ裏がよりスリムに、電源アダプターも原則不要になった

多くのユーザーが、すでにテレビのUSB端子から電源供給していた実情があったが、アマゾンジャパンのAmazonデバイスFire TV事業部の西端明彦事業部長は「これまでAmazonからアナウンスしてこなかった。同機から正式に対応する」とコメント。同機から電源アダプターの同梱も終了する。

これらのサイズダウンや電源供給の改善により、テレビの裏周りがよりすっきりするようになった。同社は「本体とリモコン、ケーブルだけで自宅や旅先でも簡単にFire TVを楽しめる」とアピールする。

アマゾンジャパンのAmazonデバイスFire TV事業部の西端明彦事業部長

スマートテレビでの利用が多い

Amazon Fire TVバイスプレジデントのジョシュア・ダノヴィッツ氏

Amazon Fire TVバイスプレジデントのジョシュア・ダノヴィッツ（Joshua Danovitz）氏は、Fire TVについて「世界で累計3億台以上を出荷し、世界85カ国以上で販売されている『世界で最も人気のストリーミングメディアプレイヤー』だ」とアピール。年々変化するコンテンツのラインアップに合わせて、同社の「Prime Video」だけでなくさまざまなプロバイダーのコンテンツやアプリにアクセスできる環境を整えていると指摘する。

開発にあたっては「スタートアップのように素早く考え、製品を迅速に発売することを目指している」とコメント。「IT'S STILL DAY ONE」（私たちはまだ初日だ）というコンセプトを取り上げ、既存の機能にこだわらず、日々改善に取り組んでいると話した。

西端氏は、自社データとしてFire TVデバイスの利用状況の調査結果を取り上げる。2024年の調査では、Fire TVデバイスをスマートテレビに挿して利用しているユーザーが47.6％となっている。「スマートテレビを使いたいユーザーは、ストリーミングコンテンツをより快適に使いたいというニーズが広がっている」と西端氏は指摘する。エントリーモデルとして発売されている「Fire TV Stick HD」も、「非常に人気が高いモデル」だとし、価格を維持しながらも性能を向上する意義を説明した。

自宅以外で利用するユーザーも

加えて西端氏は、出張先や旅行先で使うユーザーも多いと話す。2024年の調査で、全体の16.7％のユーザーが、自宅以外でFire TVデバイスを利用している。本体の小型化は、「テレビ裏をすっきりさせる」だけでなく、旅先で利用する際に、より携帯性を高める効果もあると強調した。

近年、ホテルの客室にスマートテレビが設置されつつある。西端氏は、「ホテルのテレビでわざわざアプリにログインするのが面倒という声や、さまざまな宿泊客が利用するデバイスに自分の情報を入力するのは避けたいという声があった」と説明。スマートテレビが普及しても、外付けのデバイスならではのFire TVデバイスのメリットを語った。

西端氏とダノヴィッツ氏