今年1月、仙台市の小売店でフィギュアなど2点を盗んだ疑いで岡山市に住む30代の夫婦が逮捕されました。 窃盗(万引き)の疑いで逮捕されたのは、岡山市に住む自称・自由業の男(37)と無職の女(36)の夫婦です。 夫婦は共謀して今年1月28日、仙台市泉区内の小売店でフィギュアなど2点(販売価格合計4万9500円)を盗んだ疑いがもたれています。 警察によりますと、夫は、2月11日に新潟県村上市内の店舗でフィギュアが入った箱3個(販売価