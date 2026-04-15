テレビ朝日の朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、前８時）の公式サイトが１５日、更新され、コメンテーターの発言について謝罪した。「４月１０日の放送について」と題し、日本語と英語で発言についてコメントを発表。当該発言については「差別と受けとられかねない、誤解を招くものでした」と謝罪し「宗教・民族・出自といった属性によって人物が判断されることはあってはならず、差別や憎悪、偏見を助長す