１３日、海昏侯墓出土の「論語・智道」の冒頭簡に記された篇題「智道」。（南昌＝新華社記者／万象）【新華社南昌4月15日】中国江西省南昌市で14日、海昏侯・劉賀（りゅう・が）墓から出土した竹簡の中から、1800年以上にわたり失われていたとされる「斉論語」の「智道」に関する簡が初めて一般公開された。簡に記された内容が「斉論語」の特徴に近く、「論語」伝本の流伝史における空白を埋める重大な発見とされる。南昌漢代