ウォーカーが豪快な勝ち越し2ランを放ったオイシックス新潟のアダム・ウォーカー外野手が15日、敵地でのロッテとの2軍戦に「5番・指名打者」で出場し、豪快な一発を放った。外野手も動けぬほどの特大3号2ランに、ファンからは「帰ってこい」「どこか取らないのかな」とNPB復帰を熱望する声が上がっている。完璧な一発だった。2点リードして迎えた7回、1死一塁の場面で打席に立つと、ロッテの中森俊介投手が投じた初球を完璧に