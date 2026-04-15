フォークデュオ「ゆず」の北川悠仁（49）の実母が今月7日に死去したことを15日、公式サイトで報告した。葬儀・告別式は故人の遺志により近親者のみで執り行ったという。ゆずが所属する音楽事務所「セーニャ」が公式サイトで「北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます」と伝えた。「葬儀・告別式につきましては、故人の遺志に