春の景色が広がる一方、この時期、心配されるのが雪崩です。長岡国道事務所は新潟と首都圏をつなぐ国道で今シーズン最後の雪崩パトロールを行いました。 パトロールが行われたのは、新潟と首都圏を結ぶ国道17号線です。 【長岡国道事務所焼田聡 出張所長】 「ちょうど融雪期。これから雪が溶けていく時期なので、例年、雪崩の危険性がないかどうか確認するためにパトロールを実施している」 4月15日