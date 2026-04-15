鹿児島市は15日、水道の検針業務で使う機器が盗まれたと発表しました。 機器には約500人の名前や住所などのデータが入っているということです。 検針機器は鹿児島市から業務を委託された業者の検針員が、自宅の金庫に保管していました。 今月13日夕方から15日の朝まで自宅を不在にしている間に、何者かが窓を割って家に侵入し、金庫に保管してあった検針機器を盗まれたということです。 金庫は施錠されていました