モデルのKoki，さん（23）が2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新。工藤静香さん（56）と愛犬との3ショットを披露した。Koki，さんは俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女。姉はフルート奏者でモデルのCocomiさんであることが知られている。世界で一番ステキな母の誕生日を祝福Koki，さんは、「Happy birthday to the best mum in the world」といい、工藤さんと愛犬の仲睦まじいショットなど3枚の写真を投稿した。