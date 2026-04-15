ゴールデンウイークを前に、茅野市の複合リゾート施設では、動物の目線で森の中を体験できるアトラクションが公開されました。高山昌水ディレクター（VR体験中）「風がすごいきますね。こわいこわい。車が通っていきました。蓼科のリアルな森が…」鳥やチョウ。ここは蓼科の森の中です。茅野市にある東急リゾートタウン蓼科で公開されたのは、専用のゴーグルを付けて、森の中で小さな動物にな