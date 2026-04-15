けさ、山形県東根市の交差点で軽乗用車と電動シニアカーが衝突する事故があり、９０代の男性が病院に搬送されその後死亡が確認されました。 【画像】破損した電動シニアカー、事故現場 松浦亜実記者「男性が乗っていた電動カートです。前輪が外れ、側面が損傷しています」 警察などによりますと、きょう午前８時ごろ、東根市松沢の交差点で軽乗用車と電動シニアカーが衝突する事故がありました。 こ