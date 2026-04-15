けさ、山形県東根市の交差点で軽乗用車と電動シニアカーが衝突する事故があり、９０代の男性が病院に搬送されその後死亡が確認されました。

【画像】破損した電動シニアカー、事故現場

松浦亜実 記者「男性が乗っていた電動カートです。前輪が外れ、側面が損傷しています」

警察などによりますと、きょう午前８時ごろ、東根市松沢の交差点で軽乗用車と電動シニアカーが衝突する事故がありました。

この事故で、電動シニアカーに乗っていた河北町新吉田の無職、阿部久雄さん（９０歳）が病院に搬送されましたが、その後、外傷性出血性ショックにより死亡が確認されました。

■会話可能も容態急変

男性は救急隊が到着した際は意識があり会話もできていましたが、その後容体が急変したとみられています。軽乗用車に乗っていた河北町の３９歳の女性にけがはありませんでした。

警察によりますと男性がシニアカーで道路を横断しようとしていたところ、走ってきた軽乗用車と衝突したとみられています。

現場は、県道２５号寒河江村山線の「松沢橋」の手前にある交差点で、警察は、軽乗用車の女性が前をよく見ていなかったとみて、事故の原因を調べています。

■男性が乗っていた電動シニアカー（電動カート）

■事故現場（画像）