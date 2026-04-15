同僚との飲み会を終え、千鳥足で駅に向かっていた40代の会社員Aさん。急激な尿意に襲われ、慌てて近くのコンビニに駆け込みましたが、無情にもトイレは利用できませんでした。限界を迎えたAさんは、人通りのない路地裏へ逃げ込み、民家の塀に向かって立小便をしてしまいました。【写真】禁煙の宿で喫煙…弁償金を請求された「誰も見ていないし、すぐに乾くはずだ」と自分に言い聞かせて帰宅したAさんでしたが、数日後、自宅に警察