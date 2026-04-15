歌手の新浜レオンが１５日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで初のＥＰ「ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇ」の発売記念イベントを行った。タイトル曲「ＬＯＶＥしない？」はシンガー・ソングライター、こっちのけんとが楽曲提供。けんとは、この日のミニライブにもゲストで登場し、同曲のほか「はいよろこんで」でも新浜とコラボレーション。新浜もノリノリで膝からスライディングする「膝スラ」ポーズを連発した。１９９６年生まれの