歌手の新浜レオンが１５日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで初のＥＰ「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ」の発売記念イベントを行った。

タイトル曲「ＬＯＶＥしない？」はシンガー・ソングライター、こっちのけんとが楽曲提供。けんとは、この日のミニライブにもゲストで登場し、同曲のほか「はいよろこんで」でも新浜とコラボレーション。新浜もノリノリで膝からスライディングする「膝スラ」ポーズを連発した。

１９９６年生まれの同い年の２人は、２０２４年の「ＮＨＫ紅白歌合戦」の初出場をきっかけに親交がスタートし、今回の楽曲で念願のタッグ。新浜が「もう本当にお人柄にほれ込んで。いつか作詞作曲してもらいたいっていう夢がかなった」と感無量。けんとは「レオンさんというアニメがあったら主題歌はこんな曲。か明るくてなんかかっこいいけど、ちょっとドジ。『ドジかっこいい』みたいなところを前に出した楽曲を作りたいなと思った」と秘話を語った。

けんとによると、同曲のコーラスには「ふざけてうちの妻の声を入れてる」という。新浜は「僕も聞いて、『嘘でしょ？』と思って。早く奥さんにあいさつしたい。お礼で、膝スライディングのやり方を教えます」と笑わせた。

タイトルに引っかけて新たに挑戦したいことを尋ねられた新浜は「演歌・歌謡曲のジャンルの壁を超えるということ。あとは、やっぱりレオン語の流行語大賞ですね」とキッパリ。３月に自身のＳＮＳで第１子が誕生したことを報告したばかりのけんとは、「ありがたいことにパパになりましたので、まだできてないけど肩車をいつかちゃんとやりたいなと思います。パパの代名詞。肩車で公園を歩きたい」と語った。