【アルティメットルミナスプレミアム 仮面ライダー生誕55周年】 4月16日 続報予定 バンダイは、仮面ライダー生誕55周年を記念した「アルティメットルミナスプレミアム」の商品化を発表した。続報は4月16日に公開を予定している。 「アルティメットルミナスプレミアム」は「アルティメットルミナス」シリーズのハイエンドブランド。ルミナスユニットを使用することで発光ギ