従来型のリチウムイオン電池より発火リスクが低いという、半固体電池を採用したアイ・ディー・エクスのモバイルバッテリー「SSP-50 GUARDIAN mini」 国土交通省は4月14日（火）、航空機内におけるモバイルバッテリーの取り扱いに関する新たなルールを4月24日（金）から適用すると発表した。国際民間航空機関（ICAO）による国際基準の緊急改訂を受けた措置で、機内持ち込み個数の制限や機内での充電、給