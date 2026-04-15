人気YouTuberが新幹線のグリーン車内で行った撮影が物議を醸している。騒動のきっかけは、チャンネル登録者数39万人を誇る夫婦YouTuber「破天荒夫婦」が4月にアップした動画。動画のなかで、夫婦と3歳の息子の3人が4月上旬に、大阪から東京へ向かう新幹線のグリーン車内で撮影していたところ、近くに座っていた年配男性が車掌に苦情を伝えたようで、親子は車掌から「静かにしてください」と注意を受けたことを報告。さらに、下車す