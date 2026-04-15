2026年4月10日、かつやから「肉あんかけロースカツ丼」が登場しました。ロースカツに黒味噌仕立ての特製肉あんかけをかけてとても茶色い一品に仕上がっているとのこと。実際にどんなものなのか味わってみました。カツ、肉にうまる。全力飯かつや。ボリューム満点「肉あんかけロースカツ丼」新登場！ | アークランドサービスホールディングス株式会社のプレスリリースhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001249.000032350.htmlか