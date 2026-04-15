SUPER BEAVER初のライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-』（5月22日公開）より、迫力のライブやメンバーの素顔のほか、親交のある山田裕貴や北村匠海が語る姿などを収めた本予告映像が解禁された。【動画】「命かけてやる」「手抜いたらバチ」熱いメンバーのコメントも『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY ‐現在地‐』予告編10代から苦楽を共に乗り越えてきた4人の男たち──渋谷龍太