徳島地方検察庁の新しいトップ、検事正が4月15日に着任会見を開き、抱負を述べました。4月10日付けで徳島地検検事正に着任したのは、布村希志子さん57歳です。布村さんは岡山大学法学部を卒業後、東京地検を振り出しに前橋地検の次席検事や神戸地検の姫路支部長などを歴任しています。四国での勤務は今回が初めてで、15日の着任会見では次のように抱負を述べました。（徳島地方検察庁・布村希志子 検事正）「できるだけ早く県内の