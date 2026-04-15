K9自走榴弾砲の大量調達契約に調印フィンランド国防省は韓国製K9自走榴弾砲112両の追加調達を決定し、2026年4月9日に韓国の貿易振興機関KOTRA（韓国貿易振興公社）との調達契約を結びました。予備部品や整備システムを含む契約であり、総額5億4680万ユーロ（日本円で約1020億円）であると発表されています。【写真】北欧の大地を駆けるK9自走砲の雄姿フィンランドは2017年以降に96両のK9自走砲を調達しており、過去10年での運