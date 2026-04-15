なぜいくら勉強しても英語が話せるようにならないのか。大学や企業で英語を教える濱崎潤之輔さんは「いくら英単語を覚えても話せるようにはならない。英語を使いこなすには、中学1年で学んだ『3語の文』を口にすることから始めてほしい」という――。（第1回）※本稿は、濱崎潤之輔『中学英語でつまずいた人が読む本』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ma