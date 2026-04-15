2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。朝ドラ部門の第2位は――。▼第1位ハーンが54歳で｢あまりにあっけなく｣死んだ時､妻セツは36歳で長男は10歳､第4子の娘はわずか1歳だった▼第2位｢ばけばけ｣ハーンの親友･西田千太郎は34歳で4児を遺し早世…ハーンが日本人となる際も力を貸した友情▼第3位｢ばけばけロス｣には刺激が強い…小泉八雲の"愛憎"を引き継いだ､3人の息子の｢朝に