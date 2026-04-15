BESTは4月15日、スズメバチ被害についての調査結果を発表した。調査は2026年2月3日、全国の自宅にスズメバチの巣ができた経験がある100名を対象にインターネットで行われた。○築年数が経過した住宅ほど注意が必要?スズメバチの巣ができたのはお住まいが築何年ごろのことですか?調査結果ではスズメバチの巣ができた住宅の築年数についての回答が「築11〜20年」が24%ともっとも多い結果となった。その他の築年数については大きな差