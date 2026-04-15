【モデルプレス＝2026/04/15】M!LK（ミルク）の曽野舜太が、4月13日放送のテレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（毎週月曜24時30分〜）に出演。TVer配信限定版では曽野がSnow Man（スノーマン）の阿部亮平から受け継いだ参考書とメッセージを公開し、反響が寄せられている。【写真】話題沸騰5人組アイドルの裏側 Snow Manとのエピソードも◆曽野舜太、阿部亮平との知られざるエピソード公開Sn