M!LK曽野舜太、“当時面識なし”Snow Man阿部亮平との心温まるエピソード初公開「メッセージが本当に素敵」「人格者」称賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/15】M!LK（ミルク）の曽野舜太が、4月13日放送のテレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（毎週月曜24時30分〜）に出演。TVer配信限定版では曽野がSnow Man（スノーマン）の阿部亮平から受け継いだ参考書とメッセージを公開し、反響が寄せられている。
【写真】話題沸騰5人組アイドルの裏側 Snow Manとのエピソードも
Snow Manの向井康二とパンサーの向井慧の”Ｗ向井”が、ゲストが1週間の密着取材中に口にした“言葉の壁”に囲まれて“人間考察”を繰り広げていく同番組。この日の放送では、ゲストとしてM!LKが登場した。
番組本編では曽野が難関資格である気象予報士試験の合格に向け勉強に励んでいることが明かされたが、さらに配信版限定で公開されたのは、同資格をすでに取得している阿部とのエピソード。曽野は、阿部からおさがりの参考書をプレゼントされたと話した。
番組内で、曽野は実際に阿部から受け継いだ参考書を公開。参考書には、「根気強く頑張って！」という阿部からの手書きメッセージとともに「何かあったら」と阿部の連絡先が書かれていた。
当時曽野と阿部は面識がなかったそうだが、曽野が気象予報士に憧れたきっかけが阿部であることからこの交流が実現。曽野は当時を振り返り、「かっこいいとかのレベルじゃない」「人として出来すぎ」と発言。また、この出来事は当時の日記にも書いたといい、今に至るまで阿部のことを「憧れの師匠」として尊敬しているのだと明かした。
このエピソードをスタジオで聞いたSnow Man向井は「知らんかった」と驚嘆。阿部が気象予報士の資格を取得したのは「結構前」だとし、2人の親交の深さを再認識した様子だった。
この配信を受け、SNSでは「阿部ちゃんらしい」「人格者すぎる」「メッセージが本当に素敵」と称賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆曽野舜太、阿部亮平との知られざるエピソード公開
Snow Manの向井康二とパンサーの向井慧の”Ｗ向井”が、ゲストが1週間の密着取材中に口にした“言葉の壁”に囲まれて“人間考察”を繰り広げていく同番組。この日の放送では、ゲストとしてM!LKが登場した。
◆曽野舜太、受け継いだ参考書に書かれたメッセージに感動
番組内で、曽野は実際に阿部から受け継いだ参考書を公開。参考書には、「根気強く頑張って！」という阿部からの手書きメッセージとともに「何かあったら」と阿部の連絡先が書かれていた。
当時曽野と阿部は面識がなかったそうだが、曽野が気象予報士に憧れたきっかけが阿部であることからこの交流が実現。曽野は当時を振り返り、「かっこいいとかのレベルじゃない」「人として出来すぎ」と発言。また、この出来事は当時の日記にも書いたといい、今に至るまで阿部のことを「憧れの師匠」として尊敬しているのだと明かした。
このエピソードをスタジオで聞いたSnow Man向井は「知らんかった」と驚嘆。阿部が気象予報士の資格を取得したのは「結構前」だとし、2人の親交の深さを再認識した様子だった。
◆阿部亮平の優しさ溢れるエピソードに絶賛の声
この配信を受け、SNSでは「阿部ちゃんらしい」「人格者すぎる」「メッセージが本当に素敵」と称賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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