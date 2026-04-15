全国各地の“あんこスイーツ”が一堂に会したイベントが、岡山市北区の百貨店で始まりました。 【画像をみる】おいしそう…全国各地の“あんこスイーツ” あんことバターがたっぷりと塗られたフランスパンに…、定番のたい焼きまで。天満屋岡山店できょう（15日）始まった「あんこフェス」です。会場には70ブランド、約400種類の商品が並んでいます。 出来立てをその場で味わえる実演店舗も16店あります。そ