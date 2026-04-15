サイバーセキュリティー大手のトレンドマイクロ（東京）は１５日、世界トップクラスの生成ＡＩ（人工知能）技術を持つ米アンソロピックと提携すると明らかにした。身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」などの脅威が高まる中、アンソロピックのＡＩを活用してサイバー攻撃への対策を強化する。アンソロピックのＡＩをトレンドマイクロのサービスに組み込むことを想定している。サイバー攻撃などの不正を検知し、システムの弱