俳優「斎藤工」が乗るトヨタのSUVとは？トヨタ自動車は2026年3月26日、BEV（バッテリー電気自動車）「bZ4X」と過ごす日常を切り取ったブランドサイト「365 SCENES」を公開しました。第2弾には俳優の斎藤工さんが登場し、bZ4Xとのスタイリッシュなショットが注目を集めていますが、その内容とはどのようなものなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ 俳優「斎藤工」×「トヨタ車」を画像で見る（50枚）bZ4Xは、トヨタが展開