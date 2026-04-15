最近話題の「折りたたみスマートフォン」。Appleが市場投入するのでは、という噂も流れており、注目が集まっている。しかし、BCNが全国の家電量販店やECサイトから集計しているPOSデータから見ると、市場に定着しているとはいえない状況だ。折りたたみスマホ市場について、BCN総研 大嶋敬太アナリストに解説してもらう（聞き手：BCN＋R 寺澤 克）。●伸びはある だが依然として全体の1％未満にとどまる──折りたたみスマホ。市