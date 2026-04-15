2026年4月14日、台湾メディア・工商時報は、不動産専門家が台湾の住宅市場の「老朽化」と「空き家化」に警鐘を鳴らし、対策を提言したと報じた。記事は、不動産専門家の李同栄（リー・トンロン）氏が、台湾の住宅市場は10年後には日本のように都市と地方の双方を蝕む深刻な問題に発展する恐れがあると警告したことを紹介した。そして、政府が短期的な価格抑制や取引規制に頼り続けていては根本的な解決にならず、「住宅の使用効率