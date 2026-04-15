深刻な水不足が続いていた愛知県の豊川用水は、貯水率の改善を受けて、15日からさらに節水率を緩和しました。15日、豊橋市の小鷹野浄水場では、節水率の緩和に合わせて午前9時に職員が水道の配水圧力を調整しました。東三河地域に水を供給する豊川用水は、宇連ダムが56.9％、用水全体では62.3％まで貯水率が回復し、節水率は農業・工業用水で40％から20％に、水道用水で20％から15％に緩和されました。緩和を受けて豊橋市