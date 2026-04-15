NHK井上樹彦会長（68）が15日、都内の同局で定例会見に出席した。今月9日に28年大河ドラマを俳優の山〓賢人が主演、幕末から明治にかけて活動した英語通訳、翻訳家のジョン万次郎を題材としたタイトル「ジョン万」とすると発表したことに言及。「ジョン万次郎は、相当以前から『大河にならないか』という陳情を、私も要望を受けたことはあるんですけど、ようやく、ここにきて、大河で放送するということになりました」と、関係各所