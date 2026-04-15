9人組グローバルグループ＆TEAMが15日、都内で、3rdEP SHOWCASE「We on Fire」を開催した。昨年、アジアツアーを開催し、全10都市で16万人を動員。KR 1st Mini Album「Back to Life」は韓国デビュー初日に110万枚を突破し、日本のアーティストとして日韓でそれぞれミリオンを達成する史上初の快挙を成し遂げた。初めてNHK紅白歌合戦にも出演し、数々のステップアップを果たした昨年を経て、LUNE（ファンの総称）待望の3rdEPを21日