9人組グローバルグループ＆TEAMが15日、都内で、3rdEP SHOWCASE「We on Fire」を開催した。

昨年、アジアツアーを開催し、全10都市で16万人を動員。KR 1st Mini Album「Back to Life」は韓国デビュー初日に110万枚を突破し、日本のアーティストとして日韓でそれぞれミリオンを達成する史上初の快挙を成し遂げた。

初めてNHK紅白歌合戦にも出演し、数々のステップアップを果たした昨年を経て、LUNE（ファンの総称）待望の3rdEPを21日に発売する。

大歓声に包まれ、同EP収録の「We on Fire」「Bewitched」「ホットライン」などを披露。FUMA（27）は「2025年は皆さんのおかげでたくさんの快挙を成し遂げられました。2025年の経験を得て、まだまだ僕たちが行かなきゃいけないところがたくさんあると目標を改めて定めることができましたし、もう1度自分たちに火を付けました」と会場を見渡した。

JO（21）も続き、「＆TEAMはここで止まらず、もう1度目標に向かって駆け抜ける」と熱い思いを口にした。

タイトル曲「We on Fire」は、MVで敵と戦う様子を描く。楽曲に込められた思いをK（28）は「今までのタイトル曲に比べて聞きやすい、キャッチーな曲。新学期の時期で環境が変わったり、新しいことに挑戦する方も多いと思います。挑戦、自信を歌った“自己肯定アンセム”です」と力強く話した。

今後の活動へ向けて、MAKI（20）は「去年に引き続きアジアツアーをさせていただきます。曲数も増えて、違う雰囲気になると思います。LUNEの皆さんも楽しみにしていただきたいですし、会場でお会いしたいです」と意気込みを語った。