ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でメッツと対戦。山本由伸投手が7回2／3を1失点の快投を見せるなど2－1で競り勝ち、4カード連続の勝ち越しを決めた。両先発による白熱の投手戦を、ニューヨークの地元放送局が振り返っている。 ■エースが20人連続アウトの快投 メッツとの3連戦2戦目で試合を作ったのがエースの山本。今季4度目の先発となった右腕は、先頭のフランシスコ・