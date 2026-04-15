戦闘機みたいな「幻のスポーツカー」2026年4月10日から12日にかけて千葉県の幕張メッセで開催された「オートモビルカウンシル2026」にて、トヨタが幻のコンセプトカー「パブリカスポーツ」の復元車と、同モデルの市販版に当たる「スポーツ800」を展示しました。【乗り込み方、カッコよすぎ!?】これがトヨタの「戦闘機みたいな試作スポーツカー」です（写真で見る）パブリカスポーツは小型大衆セダンの「パブリカ」（初代、1961