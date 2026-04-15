4月14日、連続テレビ小説『風、薫る』の第12話にAぇ! groupの佐野晶哉が本格登場し話題となっている。朝ドラ初登場の彼に視聴者の注目が集まる中、低迷打破のカギはこの新キャラに託されているようで――。【写真】ボサボサ頭に銀縁メガネ…クセ強キャラが話題の佐野晶哉低迷打破の突破口なるか「娘・環（宮島るか）とともに栃木から逃げて来たりん（見上愛）は、東京・日本橋にある清水卯三郎（坂東彌十郎）の店『瑞穂屋』で住