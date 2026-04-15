水上でも投げて撮るだけ、ドローン操作の知識がなくても迫力ある空撮映像が撮れる、新しい撮影体験を実現するAI飛行カメラが登場した。ZERO ZERO ROBOTICSの「HOVERAir AQUA（ホバーエア アクア）」だ。水上利用に特化した100％防水の次世代セルフフライングカメラで、価格はオープンで、実勢価格は19万9980円から。5月28日からの発売となる。●操縦不要でハンズフリー、水上を自動追尾するAIカメラHOVERAir AQUAは、操縦不要